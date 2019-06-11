ريال مدريد يرغب بالتعاقد مع نجم نابولي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فريق ريال مدريد الإسباني أبدى اهتمامه بالتعاقد مع أحد نجوم نابولي الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقالت صحيفة "كوريري ديللو سبورت"، إن ريال مدريد مهتم بضم فابيان رويز، لاعب وسط فريق نابولي ومنتخب إسبانيا، مشيرًا إلى أن الميرينغي جاهز للهجوم على رويز والتعاقد معه في الصيف.

وأشارت إلى أنه بعد إعلان ريال مدريد التعاقد مع ميليتاو، يوفيتش وهازارد، يمكن للنادي الهجوم على صفقة فابيان رويز، لاسيما وأن قيمة الإسباني تُقدر بحوالي 50 مليون يورو.

ولفتت الصحيفة إلى أن ريال مدريد كان مهتمًا بضم رويز في الصيف الماضي، قبل انتقاله إلى نابولي من ريال بيتيس، بعدما اختار اللاعب الرحيل إلى فريق كارلو أنشيلوتي، المدير الفني الحالي لنابولي.