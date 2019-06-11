مصرع شخص تحت عجلات القطار قرب اللد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي عابر سبيل مصرعه إثر تعرضه للدهس من قبل قطار في منطقة "كفار حباد" قرب مدينة اللد ظهر اليوم، الثلاثاء.

ووفقا للشرطة فإنها تلقت بلاغا عن شخص يبلغ من العمر 44 عاما صدمه القطار في محطة "كفار حباد"، وتم إقرار وفاته في المكان من قبل الطواقم الطبية، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

هذا، وتسبب الحادث بوقف مؤقت لحركة القطارات في المنطقة، وذلك من أجل معالجة الأمر.