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مصرع شخص تحت عجلات القطار قرب اللد

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي عابر سبيل مصرعه إثر تعرضه للدهس من قبل قطار في منطقة "كفار حباد" قرب مدينة اللد ظهر اليوم، الثلاثاء.

ووفقا للشرطة فإنها تلقت بلاغا عن شخص يبلغ من العمر 44 عاما صدمه القطار في محطة "كفار حباد"، وتم إقرار وفاته في المكان من قبل الطواقم الطبية، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

هذا، وتسبب الحادث بوقف مؤقت لحركة القطارات في المنطقة، وذلك من أجل معالجة الأمر.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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