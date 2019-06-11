شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب يحذر من اختيار خامنئي خليفه له وفقا لرغباته والان مع التفاصيل

حذر مراد فييسي وهو صحفي في مقال له بموقع راديو فاردا"، من لجوء المرشد الأعلى الإيراني على خامنئي، إلى استغلال سلطاته المطلقة، ومجلس صيانة الدستور، ومجلس تشخيص مصلحة النظام، لاختيار خليفته وفقاً لرغباته.

وأشار المقال إلى أن خامنئي الثماني، وبالنسبة إلى رجل دين شيعي كبير في النظام الإيراني، فإن العقد الثامن من العمر لا يعني بالضرورة الاقتراب من الموت، خاصةً لأن العديد من رجال الدين الشيعة الإيرانيين الأكبر سناً من خامنئي لايزالون على قيد الحياة، مثل حسين الوحيد الخراساني 98 عاماً، وحسين نوري همداني 94 عاماً، وغيرهم.

تدهور نظام الملالي

وعلى نحو واسع، يعتقد الرأي العام في إيران أن رجال الدين الشيعة المرتبطين بالنظام، يعيشون حياة طويلاً على عكس الإيرانيين العاديين، إذ إنهم لا يعانون من أي ضغوط أو قلق، ويمكنهم الحصول على أفضل المرافق الطبية.

وحسب المقال، لا يُعد خامنئي استثناءً ففي الأعوام الثلاثين الماضية لم يتكلف أي أموال مقابل الإيجار أو الرهن العقاري، ولا يبتعد مقر إقامته عن مكان عمله سوى خطوات قليلة، وإذا قرر الذهاب إلى أي مكان، فإن سائق سيارته المضادة للرصاص يكون في خدمته.

وعلاوة على ذلك فإن وظيفة خامنئي دائمة ومسؤولياته قاصرة على الاستماع إلى مجموعة من التقارير وإلقاء الخطب، دون أن يتعرض للمحاسبة من أي شخص.

ورغم صعوبة تخمين السنوات التي سيعيشها خامنئي، والتي يمكن أن تصل إلى عقد آخر من الزمن على الأقل حسب البعض، إلا أن معارضيه يعتقدون أن نظام الملالي يتدهور بالفعل، وعلى وشك الانهيار بغض النظر عن بقاء خامنئي أو موته.

الملالي في ورطة

ويوضح المقال أن نظام الملالي يواجه مجموعة ضخمة من التحديات الداخلية والخارجية التي ربما تسفر عن انهياره، حتى مع وجود خامنئي على رأس السلطة، فقد ضاق الشعب الإيراني ذرعاً بالفوضى الاجتماعية والسياسية السائدة في إيران، فضلاً عن تضييق الخناق الإقليمي والدولي على الشرايين الحيوية للبلاد.

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ويقول المقال: "باتت المؤسسة الدينية لنظام الملالي غير فعالة لدرجة أنها لا تستطيع تلبية الاحتياجات والمطالب الأساسية للشعب الإيراني، ويرى كثير من المحللين أن خامنئي سيشهد بعينيه في وقت قريب انهيار نظام الملالي الذي استمر أربعين عاماً".

ولكن على النقيض، يرى محللون آخرون أن هذه التحديات والإشكاليات التي تهدد نظام الملالي ليست كافية لسقوط النظام.

وفي هذا السياق يطرح المقال عدداً من التساؤلات وأبرزها من سيخلف خامنئي الثمانيني، إذا تجنب نظام الملالي الانهيار رغم التحديات؟ وهل سيرشح خامنئي خليفته قبل رحيله؟ وكيف يمكن أن يؤثر خامنئي على اختيار خليفته، وما هي الجهات الفاعلة الرئيسية المؤثرة في تعيين المرشد الأعلى الجديد؟

خامنئي لن يستسلم أبداً ويلفت المقال إلى أن سجل خامنئي طوال الأعوام الثلاثين الماضية لا يدع مجالاً للشك في أنه يحرص على فرض هيمنته على كل شيء تقريباً، بداية من الاتفاق النووي الإيراني مع القوى العالمية وبرنامج الصواريخ الباليستية، وحتى تحديد كتاب جيد، أو شرح جزء من آية، أو تحديد أفضل المداحين الدينيين.

ولذلك يستبعد المقال أن يلتزم خامنئي الصمت إزاء قضية حاسمة تتعلق باختيار المرشد الأعلى المقبل، وبناءً على الدستور الإيراني، فإن اختيار المرشد الأعلى، يتم عبر رجال الدين الأقوياء في مجلس تشخيص مصلحة النظام، الذين يصادق مجلس صيانة الدستور على عضويتهم ويعينهم خامنئي مباشرة.

ويضيف المقال أن مجلس صيانة الدستور يشطب على الفور أي شخص مُرشح لعضوية مجلس تشخيص مصلحة النظام، الذي يتألف جميع أعضائه من رجال الدين الذكور، إذا اقترح خامنئي ذلك. ولأنه في مثل هذا المنصب المهيمن، فإن خامنئي على الأرجح سيعمد إلى ترشيح خليفته قبل وفاته، ولكن من غير الواضح حتى الآن هل سيستجيب المجلس لتنفيذ أمنيات خامنئي بعد وفاته أم سينخرط أعضاؤه في التنافس والصراعات والنزاعات.

هيمنة خامنئي وثمة احتمال آخر يتمثل في أن يحذو خامنئي حذو الزعيم الكوبي الراحل فيدل كاسترو، فيلجأ إلى تقاعد طوعي من ولايته التي لا تنتهي ويعين خليفته. ولكن لا دلائل تشير إلى احتمال حدوث ذلك، خاصةً لأن خامنئي لا يزال مصمماً على زيادة نفوذه، وسلطته الهائلة بالفعل، ويبدو أن شغفه بالبحث عن المزيد من النفوذ في جميع المجالات لا ينتهي.

ويحذر المقال من أن الاحتمال الأرجح هو أن يعمد خامنئي إلى استغلال سلطاته المطلقة، والتلاعب بنظام مجلس صيانة الدستور، ومجلس تشخيص مصلحة النظام ما يتيح اختيار خليفته وفقاً لرغباته.

ويختتم المقال بأن جميع التعيينات الأخيرة التي أجراها خامنئي، بما فيها تنصيب رجل الدين المخلص إبراهيم رئيسي رئيساً للسلطة القضائية، وتعيين رجل دين أخر مخلص وهو صادق لاريجاني رئيساً لمجلس تشخيص مصلحة النظام، تعكس تجهيز المرشد الأعلى المشهد لاختيار خليفته المفضل والذي لم يُكشف اسمه بعد.

ولكن لا شيء مضمون بعد وفاة خامنئي، أو أي حاكم استبدادي آخر في العالم.