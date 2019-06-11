شكرا لقرائتكم خبر عن أبين: استشهاد واصابة 6 جنود من قوات الحزام في المحفد نتيجة انفجار عبوة ناسفة والان مع التفاصيل

استشهد اثنين من قوات الحزام الامني بمدينة المحفد بمحافظة أبين اليوم نتيجة لانفجار عبوة ناسفة. وقالت مصادر أن سيارة نوع نها كانت تقل افراد الحزام الأمني الذين تعرضوا لانفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون، في الطريق العام في مديرية المحفد. وتم إسعاف المصابين إلى أحد مستشفيات المدينة لتلقي العلاج. اسماء الوفيات: 1عمادِ عبداللهِ المحوريِ 2محمد ناصرِ عاطفِ Advertisements اسماء الجرحى : 1محمدهاديِ سالمِ لشعرِ 2جلالِ محمد لكمح 3منصرِ عليِ احمدِ لعورِ 4قحطِانِ عليِ سالمِ لعور

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