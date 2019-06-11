شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تقتل 10 أكراد بدعوى الانتمائهم لـ"العمال الكردستاني" في سوريا والان مع التفاصيل
أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الثلاثاء، أن القوات التركية قتلت عشرة مسلحين أكراد في منطقة تل رفعت السورية، رداً على هجوم أسفر عن مقتل جندي تركي.
وتزعم تركيا أن وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا، جزء من حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة جماعةً إرهابيةً.
ورجحت الأمم المتحدة أمس الإثنين، فرار ما يصل إلى مليوني لاجئ إلى تركيا، إذا استعر القتال في شمال غرب سوريا، في الوقت الذي انخفضت فيه أموال المساعدات على نحو خطير.
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