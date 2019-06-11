الحوثي يقصف بالقذائف أحياءً محررة في الحديدة

جددت مليشيات الحوثي الإيرانية، القصف على مديرية حيس ومنطقة الجبلية بمديرية التحيتا، جنوب محافظة الحديدة، أمس الإثنين، واستهدفت بالقذائف الأحياء المحررة من المحافظة.

وقال مصدر في المقاومة الوطنية، إن المليشيات كثفت استهداف الاحياء السكنية المحررة داخل مدينة الحديدة بقذائف الهاون فضلا عن القصف العشوائي بالأسلحة الرشاشة ضمن خروقاتها المتواصلة لوقف إطلاق النار .

وأكد المصدر، ان المليشيات الحوثية اطلقت 7 قذائف هاون من جهة معسكر الدفاع الساحلي وقيادة المنطقة العسكرية الخامسة وشمال المطار صوب الأحياء السكنية المحررة في شارعي صنعاء والخمسين .

ويتزامن القصف بقذائف الهاون مع قصف بإلأسلحة الرشاشة والمعدلات صوب ذات الأحياء .

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وأكد مصدر بألوية العمالقة، تجديد القصف المدفعي والاستهداف بالأسلحة الرشاشة لمديرية حيس ومواقع ألوية العمالقة.

وبحسب المصدر، فقد قامت المليشيات بشن عمليات قصف متكررة بقذائف المدفعية الثقيلة من مدافع الهاون عيار 120، إضافة إلى القصف بقذائف مدفع B10 بشكل مكثف.

وأكد المصدر ذاته قيام المليشيات باستهداف مواقع متفرقة لقوات العمالقة في المديرية مستخدمة الأسلحة الرشاشة الثقيلة منها سلاح 23 والأسلحة الرشاشة المتوسطة منها سلاح 14.5 وسلاح 12.7.

وكانت المليشيات شنت قصفا مدفعيا وصاروخيا يوم الاثنين استهدف مواقع العمالقة في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا، إضافة إلى الاستهداف الواسع بالأسلحة القناصة.