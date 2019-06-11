شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع مسام يستأنف اعماله في نزع الألغام بالجوف وشبوة والان مع التفاصيل

دشن المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن مسام في مقره الرئيسي بمحافظة مأرب، استئناف عمل الفرقِ الهندسية العاملة في محافظتي الجوف وشبوة. وخلال التدشين سلم المشروع المعدات الخاصة بعملية نزعِ الألغام للفرقِ الهندسية البالغِ عددها “16” فريقا، بحضور مسؤول التدريب في المشروع الخبير الأجنبي ديون، ونائب المدير اللوجستي في المشروع أحمد بخيت. وتشمل هذه المعدات سيارات نقل وسيارات إسعاف، بالإضافة إلى أجهزة كشف الألغام وغيرها من المعدات الخاصة بالفرقِ الهندسية. وكانت الفرق الهندسية الـ16 التابعة لمسام عملت خلال المرحلة الماضية في محافظتي شبوة والجوف على نزعِ وتدميرِ الآلاف من الألغام، وستستمر في مهامها حتى يتخلص اليمن من شبحِ الألغام بشكل كامل.

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