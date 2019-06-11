شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تقدم مشروع بيان أممي للتنديد باستهداف الحوثي للسعودية والان مع التفاصيل

قدمت بريطانيا مشروع بيان إلى مجلس الأمن الدولي، يندد بهجمات الحوثيين المدعومون من إيران ضد منشآت نفطية في السعودية.

وأكدت بريطانيا في البيان أن "مثل هذه الهجمات تمثل تهديداً خطيراً للأمن القومي للمملكة، فضلاً عن التهديد الأوسع للأمن الإقليمي".

ويشجع مشروع البيان على الحل السياسي للأزمة اليمنية، وعلى الدعم التام للمبعوث الأممي مارتن غريفيث، وفق ما أوردت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، اليوم الثلاثاء.

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وقالت مصادر دبلوماسية للصحيفة، إن الكويت طلبت إدخال تعديلات رئيسية على فقرات عدة في المشروع، ودعت إلى استبدال ما ورد في الفقرة الثانية عن "تقدم مبدئي في تنفيذ إعادة انتشار القوات في الحديدة" بفقرة أكثر واقعية و"تشجع الأطراف على تنفيذ الخطوة الأولى من المرحلة الأولى لإعادة الانتشار، طبقاً لمفهوم العمليات المتفق عليه في شأن التنفيذ الكامل لاتفاق الحديدة".

وكان تحالف دعم الشرعية، طالب أمس الإثنين، الأمم المتحدة، بتفسيرات بعد تسليمها الميليشيات الحوثية سيارات دفع رباعي جديدة "لنزع الألغام"، واستغرب وصف المنظمة الدولية للميليشيات الانقلابية بـ"الشركاء".

وتساءل المتحدث باسم القوات المشتركة للتحالف تركي المالكي "كيف أصبحت ميليشيات انقلابية شريكة للأمم المتحدة التي تعد مظلة للاستقرار والأمن الدولي؟".