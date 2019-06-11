شكرا لقرائتكم خبر عن أسرى فلسطينيون يضربون عن الطعام بدايةً من الأحد المقبل والان مع التفاصيل
قرر الأسرى الفلسطينيون في معتقل "عسقلان"، إضراباً مفتوحاً عن الطعام يوم الأحد المقبل، لمواجهة الإجراءات التي تفرضها إدارة المعتقل ضدهم، وفقا لموقع 24.
وقالوا إن الانتهاكات تصاعدت منذ نهاية أبريل (نيسان) الماضي، بعد حملة اقتحامات، وتفتيش ليلي متكررلقسم الأسرى الوحيد في المعتقل، وفرض غرامات، ونقل عدد من ممثلي الأسرى تعسفياً.
وأكد نادي الأسير، أن الأسير ناصر أبو حميد الذي جرى نقله إلى معتقل "نفحة" سيخوض الإضراب مع الأسرى في عسقلان.
وفي وقت سابق أعلن أسرى "عسقلان" حل التمثيل التنظيمي، والاستمرار في خطواتهم الاحتجاجية، التي بلغت ذروتها بعد نقل ممثل المعتقل الأسير ناصر أبو حميد.
يُشار إلى أن معتقل "عسقلان" يضم قسماً وحيد للأسرى الأمنيين، وعددهم 46 أسيراً.
كانت هذه تفاصيل خبر أسرى فلسطينيون يضربون عن الطعام بدايةً من الأحد المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.