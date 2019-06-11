العثور على حطام طائرة عسكرية هندية مفقودة منذ أسبوع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن سلاح الجو الهندي، الثلاثاء، العثور على حطام الطائرة العسكرية المفقودة (AN-32)، منذ الأسبوع الماضي وعلى متنها 13 شخصاً، بواسطة طائرات هليكوبتر من طراز Mi-17 التابعة له.

وأكد سلاح الجو الهندي أنه تم اكتشاف حطام الطائرة المفقودة اليوم على بعد 16 كيلومترا شمال ليبو، الواقعة شمال شرق تاتو على ارتفاع تقريبي 12 ألف قدم، بحسب تقارير إعلامية.

ونجحت مروحية (IAF Mi-17)، التي نفذت أعمال بحث عن الطائرة المفقودة، في تحديد موقع الحطام بعد بحث موسع بالمنطقة.

وفي الثالث من يونيو/حزيران الجاري، أعلنت السلطات الهندية اختفاء طائرة عسكرية من طراز (IAF AN-32)، وعلى متنها 13 شخصا بعد إقلاعها؛ حيث تأخرت أكثر من ساعتين في منطقة أروناتشال براديش.

وكشفت تقارير إعلامية هندية عن أن آخر اتصال تم بالطائرة كان عند الساعة الواحدة ظهر يوم الحادث، أي بعد إقلاعها من قاعدة جورهات الجوية بـ35 دقيقة.