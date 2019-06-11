تركيا: مقتل عشرة مسلحين أكراد في منطقة تل رفعت بسوريا

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قالت وزارة الدفاع التركية اليوم الثلاثاء إن تركيا قتلت عشرة مسلحين أكراد في منطقة تل رفعت السورية يوم الأحد ردا على هجوم أسفر عن مقتل جندي تركي.
وتقول تركيا إن وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا جزء من حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا على أنه جماعة إرهابية والذي يقاتل منذ أكثر من 30 عاما.
وحذرت الأمم المتحدة أمس الاثنين من أن ما يصل إلى مليوني لاجئ ربما يفرون إلى تركيا إذا استعر القتال في شمال غرب سوريا في الوقت الذي انخفضت فيه أموال المساعدات على نحو خطير.
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