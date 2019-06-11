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الان تتابع الشرطة الفرنسية تفكك مجموعة يمينية متطرفة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل نشر قبل 44 دقيقة - 2:51 م, 11 يونيو 2019 م
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خططت لمهاجمة دور عبادة
باريس - الخليج 365:
أعلنت الشرطة الفرنسية، اليوم، أنها نجحت في تفكيك مجموعة يمينية متطرفة كانت تخطط لمهاجمة دور عبادة
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