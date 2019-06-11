الان تتابع الشرطة الفرنسية تفكك مجموعة يمينية متطرفة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 44 دقيقة - 2:51 م, 11 يونيو 2019 م التعليقات: 0 خططت لمهاجمة دور عبادة باريس - الخليج 365: أعلنت الشرطة الفرنسية، اليوم، أنها نجحت في تفكيك مجموعة يمينية متطرفة كانت تخطط لمهاجمة دور عبادة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة الفرنسية تفكك مجموعة يمينية متطرفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.