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الأمن المصري يضبط 17 شخصا حاولوا التسلل إلى ليبيا

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mohamad turki 0 تبليغ

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الان تتابع الأمن المصري يضبط 17 شخصا حاولوا التسلل إلى ليبيا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل القاهرة - الخليج 365:

تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية بمديرية أمن مطروح، اليوم الثلاثاء، من ضبط 17 شخصًا حاولوا التسلل إلى ليبيا بطريقة غير شرعية عبر الدروب الصحراوية المنتشرة على الحدود بين البلدين عبر منفذ السلوم.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح اللواء هشام نصر، إخطارًا بضبط 17 شخصًا، وذلك قبل مغادرتهم البلاد بطريقة غير مشروعة إلى الجانب الليبي عبر الدروب الصحراوية.

 

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