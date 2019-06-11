"الخليج": الشواهد في أفغانستان تحمل أنباء سيئة للولايات المتحدة الأمريكية

قالت صحيفة خليجية في افتتاحيتها " حول تنظيم «داعش» بوصلته نحو جبال أفغانستان، بعد أن أرسل في أوقات سابقة، كتائب ليست بالقليلة إلى عدد من الدول في إفريقيا، خاصة في غربي القارة، في خطة لتوزيع كتلته الكبيرة التي كانت تعيث فسادا في منطقتين جغرافيتين كبيرتين هما العراق وسوريا، والهدف هو الحفاظ على الخزان البشري، الذي يمده بالاستمرارية.

وأضافت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم الثلاثاء - تابعها "الخليج 365" - " لم تكن وجهة «داعش» إلى أفغانستان مجرد ملجأ لأتباعه، بل أيضا مكانا لاستقطاب وتجنيد الآلاف من الباحثين عن وهم «دولة الخلافة الإسلامية»، التي تفككت في العراق وسوريا، ويعتقد أنه من خلف جبال أفغانستان، يمكن العودة إلى حلم تأسيس هذه الدولة، حيث تمكن التنظيم خلال الأشهر القليلة الماضية من توسيع نطاق وجوده، وتجنيد مقاتلين جدد في أكثر من بقعة تحت سمع وبصر العديد من القوى الكبرى، التي تلاحق نشاط التنظيم وتحركاته، والتي تدرك أن التنظيم يخطط لشن هجمات على بلدانها، كما عمل تنظيم «القاعدة» في عام 2001، عندما هاجم قلب الولايات المتحدة، وأبرزها برجا مركز التجارة العالمي في منهاتن ومقر وزارة الدفاع «البنتاجون».

ولفتت إلى أن الشواهد في أفغانستان تحمل أنباء سيئة للولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية عموما، خاصة إذا ما أدركت أن الآلاف من عناصر «داعش» صاروا يتحكمون في العديد من المناطق الرئيسية والمرتفعات التي يصعب الوصول إليها في أفغانستان، وباتوا أكثر قدرة على الحصول على المال والسلاح والمعدات، ما يؤهلهم لشن هجمات والتخطيط لها، والتدريب عليها، وتنفيذها بسهولة وسرعة، وفق مسؤولين أمريكيين، صاروا يرون خطر تنظيم «داعش» ماثلا أمامهم أكثر من أي وقت مضى، حتى أن البعض من القادة في الولايات المتحدة بدأ ينظر إلى «داعش» باعتباره أكثر تهديدا من «طالبان» بسبب قدراته العسكرية المتطورة بشكل متزايد واستراتيجيته في استهداف المدنيين سواء في أفغانستان أو خارجها.

ونوهت إلى أن الاستخبارات الأمريكية لا تخفي قلقها ومخاوفها من «داعش»، فهي ترى فيه خطرا أكبر من ذلك الذي تمثله حركة «طالبان»، التي تشكل خطرا على أمريكا وحلفائها في أفغانستان، على عكس «داعش» الذي يتبنى استراتيجية لمهاجمتهم داخل أفغانستان وخارجها، لهذا تبدو تحركات واشنطن الأخيرة المتمثلة في الحوار مع «طالبان» مفهومة، إذ إنها ترغب في حصر الصراع بينها و بين الحركة داخل أفغانستان وليس خارجها.

وأشارت " الخليج " إلى أنه بحسب مسؤول في المخابرات الأمريكية في أفغانستان؛ فإن موجة الهجمات الأخيرة في العاصمة الأفغانية كابول من قبل عناصر تنتمي إلى «داعش» تعد مجرد «تمرين عملي» لشن هجمات أكبر في أوروبا والولايات المتحدة، والمسألة مسألة وقت فقط، مختتمة افتتاحيتها بالقول " لقد تمت هزيمة «داعش» في العراق وسوريا، لكن الهزيمة لم تكن مكتملة، فأذرع التنظيم لم تعد محصورة في هذه البقعة الجغرافية فقط، بل امتدت إلى أكثر الأماكن تحصينا، وقد يجد قادة الولايات المتحدة والغرب عموما أن الخطر القادم من أفغانستان أكبر وأعظم"