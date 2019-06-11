الأردن يدين استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الأقصى

أدان الأردن، اليوم الثلاثاء، استمرار الإنتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى في القدس، والتي كان آخرها اقتحام الحرم من قبل وزير الزراعة الإسرائيلي، وعدد من المستوطنين صباح اليوم، وفقا لموقع 24.

وحذر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية سفيان سلمان القضاة، من عواقب هذه التصرفات الاستفزازية التي تشكل خرقاً للقانون الدولي وتزيد التوتر.

وطالب القضاء، إسرائيل بصفتها قوة الاحتلال، بوقف كل مماراساتها الاستفزازية واعتداءاتها على المقدسات فوراً، واحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، واحترام صلاحيات إدارة أوقاف القدس بصفتها الجهة القانونية الحصرية المسؤولة عن إدارة شؤون الحرم كافة بموجب القانون الدولي.