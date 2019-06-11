الإعدام لـ 3 ضباط جزائريين بتهمة إفشاء أسرار الدولة

أفادت تقارير إخبارية، بأن المحكمة العسكرية الجزائرية أصدرت أحكاماً بإعدام 3 ضباط من جهاز الاستعلامات والأمن المنحل، في قضايا تتعلق بإفشاء أسرار الدولة، والتخابر مع جهات أجنبية.
وكشف الموقع الإلكتروني الإخباري "الجزائر اليوم"، نقلاً عن مصدر قريب من المؤسسة العسكرية، أن الحكم بالإعدام الأول صدر ضد مستشار رئيس المخابرات الخارجية السابق، ضابط برتبة مقدم، لافشاء أسرار الدولة.
وأضاف أن حكم الإعدام الثاني صدر ضد رئيس مصلحة المعلومات والتصنت، ضابط برتبة مقدم، بتهمة تسريب المعلومات والتخابر مع جهات أجنبية.
أما حكم الاعدام الثالث فصدر نائب رئيس المخابرات الخارجية في قضية التآمر ضد الدولة، وإفشاء الأسرار، والتخابر مع جهات أجنبية.
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