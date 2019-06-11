أسرى فلسطينيون يضربون عن الطعام بدايةً من الأحد المقبل

قرر الأسرى الفلسطينيون في معتقل "عسقلان"، إضراباً مفتوحاً عن الطعام يوم الأحد المقبل، لمواجهة الإجراءات التي تفرضها إدارة المعتقل ضدهم، وفقا لموقع 24.

وقالوا إن الانتهاكات تصاعدت منذ نهاية أبريل (نيسان) الماضي، بعد حملة اقتحامات، وتفتيش ليلي متكررلقسم الأسرى الوحيد في المعتقل، وفرض غرامات، ونقل عدد من ممثلي الأسرى تعسفياً.

وأكد نادي الأسير، أن الأسير ناصر أبو حميد الذي جرى نقله إلى معتقل "نفحة" سيخوض الإضراب مع الأسرى في عسقلان.

وفي وقت سابق أعلن أسرى "عسقلان" حل التمثيل التنظيمي، والاستمرار في خطواتهم الاحتجاجية، التي بلغت ذروتها بعد نقل ممثل المعتقل الأسير ناصر أبو حميد.

يُشار إلى أن معتقل "عسقلان" يضم قسماً وحيد للأسرى الأمنيين، وعددهم 46 أسيراً.