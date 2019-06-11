شكرا لقرائتكم أستراليا تزيح قطر عن عرش مصدري الغاز الطبيعي عالمياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قامت شركة Royal Dutch Shell بشحن أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال من مشروع Prelude التابع لها قبالة شمال غرب أستراليا، ما يعطي الأخيرة موقع الصدارة كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، متقدمة على قطر.

وتقدر تكلفة مشروع Prelude بـ17 مليار دولار، ويتوقع أن تصل طاقته الإنتاجية إلى 3 ملايين و600 ألف طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال، ومليون و300 ألف طن سنوياً من المكثفات، إضافة إلى إنتاج 400 ألف طن سنوياً من غاز البترول المسال.

يأتي إنجازه بعد طول انتظار، ليفرض المزيد من الضغوط على أسعار الغاز المسال، والتي تسجل أدنى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أعوام، مع بروز العديد من المشروعات الجديدة في الولايات المتحدة وأستراليا.