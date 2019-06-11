نادي قضاة لبنان: صرخة القضاة هي انتفاضة ونتطلع إلى رعاية عون لمئوية محكمة التمييز

لفت "نادي قضاة ​لبنان​" إلى أنّه "تحلّ الذكرى المئوية ل​محكمة التمييز​، في وقت لا يزال قضاة لبنان يناضلون للحصول على استقلاليّة سلطتهم ​الدستور​يّة الفعليّة، الأمر الّذي يعكس حجم الأزمة الّتي ما فتئت تتعاظم إلى أن وصلت إلى حدّ من الخطر يتعذّر التعايش معه".

وركّز في بيان، على أنّ "النادي بما يمثّل ضمن الحراك القضائي الراهن، يؤكّد في هذه المناسبة أنّ الصرخة الحاليّة للقضاة هي انتفاضة على واقع مزر ضحيّته الأولى دولة القانون ومبادئها السامية الّتي تتيح للإنسان أن يكون مواطنًا بكلّ معنى الكلمة"، مبيّنًا "أنّه يتطلّع بنظرة تفاؤل إلى رعاية حامي الدستور رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ لحفل إحياء ذكرى المئوية، لما في ذلك من رمزية لا بدّ وأن تتمّ ترجمتها قريبًا لما فيه خير ​القضاء​ والوطن".