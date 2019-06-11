إقفال محلات تصليح دراجات نارية يشغلها سوريون بالشمع الأحمر في العاقبية

قامت دورية من شعبة الإستقصاء والتحقيق في مركز ​الزهراني​ الإقليمي، بمؤازرة عناصر من معلومات الأمن العام- دائرة الأمن القومي/ شعبة ​الجنوب​ بإقفال محلات تصليح دراجات نارية يشغلها أشخاص من التابعية السورية بالشمع الأحمر، لمخالفتهم نظام الإقامة والعمل في ​لبنان​، وذلك في منطقة "سنتر الببسي" بالعاقبية قرب براد خزعل.

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