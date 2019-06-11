الحاج بعشاء المؤسسة المارونية للانتشار: للافتخار بجذورنا وتراثنا اللبناني

توجّه رئيس "​المؤسسة المارونية للانتشار​" شارل جورج الحاج، خلال حفل عشاء أقامته على شرف السفراء ال​لبنان​يين المعتمدين في بلاد الانتشار وبعض أفراد جالياتهم الّذين شاركوا في مؤتمر الطاقة الاغترابية، إلى المدعوين قائلًا: "شرفتم كإخوة نتقاسم معكم العديد من القيم والمعتقدات والأهداف ونتشارك معًا الحرص على تعميمها في الانتشار اللبناني".

ولفت إلى أنّ "هذه المبادئ الثلاثة هي الّتي تختصر في الحقيقة جهودكم كسفراء لبنان في العالم، وجهود "المؤسسة المارونية للانتشار"، لأنّنا بتطبيق هذه المبادئ نحافظ على الحضارة اللبنانية الحقيقيّة بقيمها القائمة على محبّة الآخر وقبوله، وعلى تثبيت معتقداتنا المتمسّكة بالحرية والديمقراطية، وتساعد على الوصول إلى أهدافنا، بأن يتمتّع شعبنا بحياة لائقة وكريمة وأولادنا بمستقبل واعد ومستقرّ".

ودعا الحاج، الحاضرين إلى "الافتخار بجذورهم وتراثهم اللبناني".