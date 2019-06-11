وزارة البيئة: تكليف خبير دولي لمعالجة مسألة الروائح المنبعثة في بيروت الكبرى

أعلنت وزارة البيئة في بيان لها "عن تكليف خبير دولي من اصل لبناني متخصص لمعالجة مسألة الروائح المنبعثة في بيروت الكبرى وذلك في اطار متابعتها للموضوع بالتعاون مع مجلس الانماء والاعمار ، على أن يتولى الخبير بحسب الاقتراح المقدم منه الآتي :
1- جدولة مصادر هذه الروائح
2- اقتراح الحلول الأنسب بشأنها
3- تجربة هذه الحلول ".
ولفتت وزارة البيئة في بيانها الى أن "الخبير أنجز لتاريخه المرحلتين الأولى والثانية من اقتراحه، فعاين أولاً مراكز فرز ومعالجة النفايات الصلبة وطمرها في منطقتي الغدير وبرج حمود - الجديدة (وتحديداً مركز الفرز في العمروسية، مركز التسبيخ في برج حمّود/ الكورال، المطمر الصحي في الغدير، والمطمر الصحّي في برج حمّود - الجديدة)، كما عاين مصبّات النهرين والصرف الصحي في هاتين المنطقتين وبعض المزارع والمسالخ في منطقة الشويفات".
وعمد ثانياً الى "تحديد الحلول الأنسب التي يقتضي تجربتها على المواقع والمواد اللازمة لها.ويقوم الخبير حالياً بشحن المواد اللازمة من الخارج لإتمام المرحلة الأخيرة من اقتراحه، اي تجربة الحلول المقترحة من قبله".
ولفتت الوزارة في بيانها الى "أنها ستطلع الرأي العام على النتائج فور توافرها ".
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