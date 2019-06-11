دعا مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار، رؤساء المراكز الاقليمية كافّة إلى اجتماع في مكتبه، حيث أعطى توجيهاته الصارمة خلال هذه المرحلة الدقيقة مع سيطرة الطقس الحار، ما يفرض البقاء بجهوزية تامة درءًا للخطر وتأمينًا للسلامة العامة.
وقد شدّد العميد خطار خلال الإجتماع على "أهميّة الإنضباط والإلتزام بالتعليمات واحترام النظام العام، التزامًا منّا بالمسؤوليات المُلقاة على عاتقنا تجاه المجتمع والمواطنين والممتلكات".
كانت هذه تفاصيل خبر العميد خطار وجّه ببقاء الدفاع المدني بجهوزية تامة مع سيطرة الطقس الحار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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