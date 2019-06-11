بدء أعمال هدم الانشاءات في مخيمات النازحين في الصرفند

بدأت أعمال هدم الانشاءات الخرسانية في مخيمات ​النازحين​ في ​الصرفند​، بعد تفكيك الخيم واخلاء السكان منه. وكانت المصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​ قد اعلنت، في بيان، انها أزالت تجمعا جديدا للنازحين في ​بلدة الصرفند​ لتعديه على استملاك المصلحة، بعد ان ابلغت الشاغلين بوجوب الاخلاء وتفكيك الخيم منذ اسبوع. وتقوم المصلحة بازالة التعديات على مشروع ري القاسمية و في العاقبية حيث تتم ازالة خيم النازحين وبعض التعديات والجور الصحية.

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