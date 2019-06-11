مصلحة الليطاني تقدمت بإخبار أمام النيابة العامة المالية في حق المعتدين على الأملاك النهرية

تقدمت المصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​ بإخبار أمام ​النيابة العامة المالية​، في وجه المعتدين على الأملاك النهرية، من خلال إقامة غرف خاصة ومنتفعات مخصصة للاستعمال الشخصي على ضفاف نهر الليطاني في نطاق بلدية ​قعقعية الجسر​.

وطلبت ​المصلحة الوطنية لنهر الليطاني​ تكليفها بمؤازرة مكتب الجرائم المالية بإزالة تلك الانشاءات الخاصة والمخصصة للاستعمال الشخصي.

الى ذلك، تعمم المصلحة الوطنية لنهر الليطاني النشرة المائية لنوعية وكمية المياه في نهر الليطاني في الحوضين الاعلى والادنى. كما تتابع هدم واخلاء مخيمات ​النازحين​ المعتدية على حرم قناة القاسمية في ​الصرفند​ و​البيسارية​.