أفادت "​غرفة التحكم المروري​" التابعة لقوى الأمن الداخلي بـ"اندلاع حريق فوق "محمصة معتوق" على أوتوستراد خلدة - المسلك الغربي"، موضحةً أنّه "تتمّ المعالجة من قِبل فرق الإطفاء، وتسهيل السير من قِبل عناصر مفرزة سير بعبدا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اندلاع حريق فوق "محمصة معتوق" على أوتوستراد خلدة- المسلك الغربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.