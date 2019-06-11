اعلنت المديرية العامة للامن العام ان المدير العام للأمن العام ​اللواء عباس ابراهيم​ في الطريق من ​طهران​ الى لبنان يرافقه ​نزار زكا​ بعد إطلاق سراحه من قبل ​السلطات الإيرانية​، على أن يتوجها عند الوصول الى ​قصر بعبدا​.

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كانت هذه تفاصيل خبر الامن العام: اللواء ابراهيم بطريقه الى لبنان برفقة زكا على ان يتوجه الى بعبدا بعد وصوله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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