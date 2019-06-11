النشرة: المال والموازنة انهت دراسة الفصل الثاني من الموازنة والمتعلق بقوانين البرامج

علمت "​النشرة​" أن "لجنة المال و​الموازنة​ انهت دراسة الفصل الثاني من الموازنة والمتعلق بقوانين البرامج وباشرت بمناقشة الفصل الثالث المتعلق بالمواد الضريبية والجلسة مستمرة برئاسة النائب ​ابراهيم كنعان​".

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