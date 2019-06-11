أعلنت وكالة "رويترز" نقلًا عن مسؤول لبناني، أنّ "رجل الأعمال اللبناني نزار زكا يغادر إيران إلى بيروت، بصحبة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم".
وقد أكّد ابراهيم في وقت سابق "أنّه ينتظر انتهاء الإجراءات القضائيّة والإداريّة في إيران، وتنتهي حينها مسألة إطلاق سراح زكا"، حاسمًا "عودتهما اليوم إلى بيروت".
وعن ربط البعض إطلاق سراح لبنانيين موقوفين في الإمارات بملف نزار زكا، شدّد على أنّ "موضوع نزار زكا لا علاقة له بأيّ ملف لا من قريب ولا من بعيد، ولا علاقة له بموضوع الموقوفين في الإمارات"، لافتًا إلى أنّ "الّذين أُطلق سراحهم من الإمارات ووصلوا إلى بيروت خرجوا ببراءة منذ أسبوعين، وهناك 3 لبنانيين لا زالوا موقوفين في الإمارات، ولو أنّ هناك صفقة لما كانت ستحصل بهذا الشكل".
كانت هذه تفاصيل خبر "رويترز" عن مسؤول لبناني: نزار زكا يغادر إيران إلى بيروت برفقة ابراهيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.