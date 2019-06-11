"رويترز" عن مسؤول لبناني: نزار زكا يغادر إيران إلى بيروت برفقة ابراهيم

أعلنت وكالة "رويترز" نقلًا عن مسؤول لبناني، أنّ "رجل الأعمال اللبناني ​نزار زكا​ يغادر ​إيران​ إلى ​بيروت​، بصحبة المدير العام للأمن العام اللواء ​عباس ابراهيم​".

وقد أكّد ابراهيم في وقت سابق "أنّه ينتظر انتهاء الإجراءات القضائيّة والإداريّة في إيران، وتنتهي حينها مسألة إطلاق سراح زكا"، حاسمًا "عودتهما اليوم إلى بيروت".

وعن ربط البعض إطلاق سراح لبنانيين موقوفين في الإمارات بملف نزار زكا، شدّد على أنّ "موضوع نزار زكا لا علاقة له بأيّ ملف لا من قريب ولا من بعيد، ولا علاقة له بموضوع الموقوفين في الإمارات"، لافتًا إلى أنّ "الّذين أُطلق سراحهم من الإمارات ووصلوا إلى بيروت خرجوا ببراءة منذ أسبوعين، وهناك 3 لبنانيين لا زالوا موقوفين في الإمارات، ولو أنّ هناك صفقة لما كانت ستحصل بهذا الشكل".