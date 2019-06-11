الهيئة العليا للتأديب تعزل أمين صندوق بلدية الحدت لإختلاسه أموالا عامة

أصدرت ​الهيئة العليا للتأديب​ برئاسة ​القاضي مروان عبود​ وعضوية الأستاذين علي مرعي وميرفت عيتاني، قرارا بعزل أمين صندوق ​بلدية الحدت​ (أ.ي) على خلفية إقدامه على إختلاس المال العام والتزوير وإستعمال المزور.

وقد بلغ النقص في صندوق البلدية والذي يسأل عنه أمين الصندوق السابق، مبلغ 596,248,000 ليرة لبنانية. ويأتي هذا الملف في سياق عشرات ملفات الأختلاسات المرتكبة في البلديات والتي نظرت فيها الهيئة خلال الفترة الماضية مما يدل على حال التسيب التي تعانيها البلديات في جميع المناطق والتي توجب التشدد في ضبط المخالفات وملاحقتها.

وقد إتخذت المراجع المختصة إجراءات للادعاء على الموظف وإسترداد الأموال المنهوبة منه. وكان هذا الملف قد أحيل للهيئة العليا للتأديب من قبل رئيس بلدية الحدت السيد ​جورج عون​ بتاريخ 16/1/2019.