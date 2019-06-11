مسعود بارزاني: سندعم رئيس الوزراء الجديد لإقامة إقليم كردستان أكثر تطورا

هنأ رئيس إقليم ​كردستان​ السابق ​مسعود بارزاني​، ​مسرور البارزاني​ بمناسبة تسميته من قبل برلمان ​إقليم كردستان​ رئيسًا للحكومة الجديدة.

ولفت إلى "أنّني أتمنّى له النجاح المستمر، وأخطّط لتقديم الدعم الكامل له في السعي لإقامة إقليم كردستان أكثر تطوّرًا وازدهارًا".

وكان قد سمّى برلمان كردستان، مسرور بارزاني رئيسًا لحكومة الإقليم، بأصوات 87 عضوًا من أصل 97 حضروا الجلسة، ومنهم أعضاء كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني الّذين لم يشاركوا في جلسة انتخاب الرئيس.

وفي وقت لاحق، سيكلّف رئيس كردستان نيجيرفان بارزاني، رئيس الوزراء، بتشكيل الحكومة الجديدة في غضون ثلاثين يومًا.