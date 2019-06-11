مقتل ستة من أفراد عائلة واحدة في انفجار قنبلة في جنوب أفغانستان

أعلن المتحدث الإقليمي باسم الشرطة في أفغانستان قاسم أفغان، لوكالة "فرانس برس"، أنّ "انفجار قنبلة يدوية الصنع كانت مزروعة على جانب الطريق، أدّى إلى مقتل ستة من أفراد عائلة واحدة بينهم أربعة أطفال كانوا على متن السيارة نفسها في جنوب أفغانستان".
من جهته، أوضح حاكم منطقة داند حاجي عبدالله، أنّ "القنبلة زرعها متمرّدو "طالبان" على هذا الطريق الّذي غالبًا ما تسلكه قوات الأمن الأفغانية".
وكانت السيارة متوجّهة من منطقة داند في إقليم قندهار إلى عاصمة الإقليم الّتي تحمل الاسم نفسه.
وكثيرا ما يستخدم المتمردون القنابل المزروعة على جوانب الطرقات والألغام الأرضية لاستهداف قوات الأمن الأفغانية، لكن هذه الأسلحة تتسبّب كذلك بسقوط ضحايا من المدنيّين.
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