كاتدرائية نوتردام في برايس تحتفل السبت بأول قداس بعد الحريق

أعلنت أبرشية باريس أنّ "كاتدرائية نوتردام في باريس تحتفل بقدّاس غير مفتوح أمام العموم مساء السبت".
وأوضحت أنّ "القدّاس سيرأسه أسقف باريس المطران ميشيل أوبوتي، وسيُقام على أحد مذابح الكاتدرائية، بحضور عدد محدود من الأشخاص، لأسباب أمنيّة واضحة". وسيشارك فيه عشرون شخصًا فقط، بينهم رهبان وكهنة الكاتدرائية.
وكان قد تضرّر جزء كبير من الكاتدرائية الّتي تمثّل رمزًا في قلب العاصمة الفرنسية، إثر تعرضها لحريق في 15 نيسان الماضي. وسيكون قدّاس السبت الأول منذ وقوع الحريق، وسيصادف تاريخه في 16 حزيران، ذكرى تكريس مذبح الكاتدرائية.
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