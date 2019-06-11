حاتمي: ايران بصدد زيادة انتاجها من الطائرة المقاتلة "كوثر"

اكد وزير الدفاع واسناد ​القوات المسلحة​ الايرانية العميد امير حاتمي بان جدول اعمال ​الصناعة​ الدفاعية في البلاد يتضمن انتاج المزيد من الطائرة المقاتلة النفاثة الوطنية "كوثر". تصريح العميد حاتمي جاء خلال زيارته التفقدية مع قائد القوة الجوية وعدد من كبار المسؤولين في ​وزارة الدفاع​ لشركة صناعة الطائرات التابعة للوزارة "هسا" في ​اصفهان​ حيث تعرف عن كثب على مسيرة انشطة القطاع الجوي للقوات المسلحة واحدث الاجراءات المتعلقة بتصنيع وانتاج المقاتلة الوطنية "كوثر".

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