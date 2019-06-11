تحطم مروحية فوق سقف مبنى في مانهاتن بالولايات المتحدة

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

أعلنت إدارة إطفاء الحرائق في مدينة نيويورك، اليوم الاثنين، أن طائرة مروحية تحطمت فوق مبنى بمانهاتن، حيث قال حاكم نيويورك أندرو كيومو إن المعلومات الأولية تشير إلى هبوط اضطراري للطائرة المروحية على سطح المبنى ووقوع حريق، حسب موقع قناة العربية.

وتفصيلاً، أفاد حاكم نيويورك بأن سكان المبنى شعروا بهزة كبيرة لكن لم يتعرض أحد منهم للأذى، وقال :" إن النار اندلعت في المروحية خلال هبوطها، مستبعداً فرضية عمل إرهابي".

وأوضح أن القتيل كان يستقل المروحية، ولكن تعذر حتى الآن معرفة عدد الأشخاص الذين كانوا فيها.

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ووقع الحادث على مسافة غير بعيدة من حي تايمز سكوير، على برج من 54 طابقاً يقع في الجادة السابعة التي تضم خصوصاً الفرع الأميركي لمصرف "بي إن بي باريبا".

ووقع الحادث فيما كان المطر الغزير ينهمر على نيويورك مصحوباً بضباب كثيف.

إلى ذلك، أظهرت مشاهد بثتها التلفزيونات الأميركية انتشاراً لعدد كبير من سيارات الإسعاف أمام العديد من المباني الكبيرة، فيما تم إخلاء الحي مؤقتاً.