شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد زين: التجارة مع قارة أفريقيا الأكثر ربحا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، على أن إطلاق خط ملاحى منتظم من ميناء العين السخنة إلى شرق أفريقيا، سيساهم فى تحقيق استراتيجية مصر لتنمية الصادرات المصرية للقارة الأفريقية وتوسيع القاعدة التسويقية للمنتج المصرى وكذلك زيادة وتعزيز الواردات المصرية من الدول الأفريقية، بما يسهم فى تطوير حجم العلاقات البينية بين مصر ودول القارة، وتحقيق المزيد من التعاون والتكامل الأفريقي.

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وأشار عضو مجلس النواب،إلى أهمية السوق الأفريقية وما تتمتع بها من فرص أمام المتعاملين فى مجال التجارة والصناعة فى مصر، خاصة فى ظل رئاسة مصر الاتحاد الأفريقى لعام 2019، والدور المهم الذى يمكن أن تلعبه مصر أيضا كبوابة شمالية للتجارة الأفريقية مع دول أوروبا.

وشدد زين الدين أن التجارة مع أفريقيا أكثر ربحًا من التجارة مع أوروبا وأمريكا، موضحا أن أفريقيا سوق كبير وواعد، ويستطيع استيعاب الكثير من الأنشطة التجارية، وفوق ذلك قرب المسافات وقلة التكلفة وتوافر المواد الأولية فى الدول الأفريقية، بالإضافة إلى وجود عدد من الاتفاقيات المبرمة على مستوى القارة والتى توفر ميزات مالية لدول القارة.