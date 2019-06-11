شكرا لقرائتكم خبر عن "سياحة البرلمان" توصى بالإسراع فى تطوير الطرق المؤدية لمطار برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوصت لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، فى اجتماعها المنعقد اليوم برئاسة عمرو صدقى رئيس اللجنة، بضرورة العمل على تطوير وتحديث وصيانة وإضاءة كافة الطرق المؤدية إلى مطار برج العرب بمحافظة الإسكندرية مع العمل على توفير سبل الراحة وتوفير الأماكن اللازمة لانتظار المستقلبين والمودعين للمسافرين.

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وأكد المهندس أحمد فوزى، رئيس هيئة منياء القاهرة الجوى، فى كلمته خلال اجتماع اللجنة لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب أحمد الشريف، أن هناك ساحات انتظار وأنه نظرا لدواعى أمنية تم الغاء الانتظار بصالة الوصول، لافتًا إلى أن هناك تصميم من شركة يابانية لإقامة وإنشاء مبنى جديد مصمم على أعلى مستوى بمطار برج.

وعن المسجد قال إن المسجد يتم فتحه وقت الصلاة فقط ويغلق بعدها نظرا لاستغلال البعض للمسجد سواء بالنوم أو اقامة حلقات للنقاش.