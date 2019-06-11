شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة البرلمان" تناقش طلبات توفير ماكينات الغسيل الكلوى بالمستشفيات بالفيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتورة إيناس عبد الحليم، وكيل اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب محسن أبو سمنة، بشأن عدم كفاية الماكينات الموجودة بقسم الغسيل الكلوى بمستشفى طامية المركزى بمحافظة الفيوم.

وقال النائب محسن أبو سمنة، إن مركز طامية بمحافظة الفيوم من أكثر المراكز التى تعانى من الفشل الكلوى على مستوى الجمهورية، مطالبا بتوفير ماكينات الغسيل الكلوى لتخفيف معاناة المرضي.

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وأكد ممثلو وزارة الصحة بمحافظة الفيوم، أن هناك دفعة تم استلامها من أدوات وماكينات الغسيل الكلوى وسيتم تسليمها للمستشفى.

كما ناقشت الللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أشرف عزيز إسكندر، بشأن احتياج مستشفى الرمد بالفيوم إلى تزويدها بجهاز فاكو لإزالة المياه البيضاء وذلك للتقليل من قوائم الانتظار التى تمتد لعدة أشهر، وأوصت اللجنة بتوفير هذا الجهاز.