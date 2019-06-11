شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتراحات البرلمان" توصى بالموافقة على تقسيم الوادى الجديد لـ3 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب همام العادلي، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، إن اللجنة أوصت خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، بالموافقة على الاقتراح برغبة المقدم من النائب برديس سيف الدين بتقسيم محافظة الوادي الجديد إلي ثلاث محافظات.

وأشار العادلى، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، إلى أن هذا المقترح كان مطروحا في مشروع التقسيم الإداري الجديد للمحافظات الذي لم يعتمد.

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فيما أرجع النائب برديس سيف الدين سبب طلبه إلى أن محافظة الوادي الجديد تمثل 44% من مساحة مصر، وبها مساحات شاسعة متوفر بها مقومات التنمية والاستثمار، ومقومات سياحية وأثرية، مشيرا إلي أن المسافات بين المدن في الوادي الجديد كبيرة جدا.