شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم .. "دفاع النواب" تستقبل وفد برلماني تشيكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستقبل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب برئاسة اللواء كمال عامر، ومكتب لجنة الشؤون الخارجية برئاسة النائب كريم درويش، اليوم الثلاثاء، وفد برلماني من دولة التشيك، وذلك بمقر البرلمان المصرى.

يضم الوفد البرلماني من دولة التشيك، بافيل زاسيك رئيساً للوفد، والنائب جيرى ماسك، والنائب بيتر سادوفسكي، والنائب رادوفان فتيش، النائب توماس فيمازال، بالإضافة إلي سفر الجمهورية التشيكية لدي مصر جان فوليك، والوفد المرافق.

Advertisements

ويأتى هذا اللقاء، فى إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والتشيك فى شتى المجالات، لاسيما الجانب البرلمانى، بالإضافة إلى تناول القضايا محل الاهتمام المشترك.