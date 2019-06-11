شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة من البرلمان: مصل الثعبان والعقرب متوفر بالمستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائبة الدكتورة إيناس عبد الحليم، طلب الإحاطة، بشأن عدم وجود مصل الثعبان والعقرب فى الوحدات الصحية بمركز أطسا بالفيوم.

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وقال طلب الإحاطة، إن الفيوم محافظة زراعية وقريبة من الجبال، وفى الوحدات الصحية للقرى لا يوجد أمصال للدغة الثعبان والعقرب، مما يعرض حياة المواطنين للخطر، حيث يضطر المواطن للتوجه إلى المركز لتلقى العلاج.

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وأبلغ ممثلو وزارة الصحة اللجنة، أن مصل الثعبان والعقرب متوفر فى المستشفى المركزى، ولا يتم توفيره فى الوحدات الصحية حتى لا يتسبب في الحساسية، موضحين أن هذه الأمصال يتم توفيرها فقط فى المستشفيات المركزية، وليس فى الوحدات الصحية، لافتا إلى أن مصل العقرب والثعبان متوفر ويكفى لمدة 3 شهور.