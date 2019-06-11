شكرا لقرائتكم خبر عن العصار يبحث مع سفير بنين بالقاهرة مجالات التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، أورو جابي ورو سيجو سفير جمهورية بنين لدى مصر( غير المقيم ) والوفد المرافق بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى لبحث أوجه التعاون المشترك.

في بداية اللقاء تم الترحيب باالسفير والتأكيد على أن وزارة الإنتاج الحربى تضع كافة امكانياتها وخبراتها الفنية والتكنولوجية لصالح التعاون مع كافة الدول الافريقية ومنها جمهورية بنين وذلك في إطار تعزيز أواصر التآخي مع الدول الأفريقية الصديقة ومن منطلق ترأس مصر للدورة الحالية للاتحاد الأفريقي ، حيث تم استعراض استراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربى والإمكانيات التكنولوجية والفنية بالشركات والوحدات التابعة ، كما تم استعراض أهم المنتجات الحربية والمدنية التي تقوم الشركات بتصنيعها وتم التأكيد على رغبة الطرفان في زيادة آفاق التعاون المشترك بين شركات الإنتاج الحربى والشركات المماثلة بجمهورية بنين وذلك في ظل التوجهات الحالية للقيادة السياسية بالبلدين.

ومن جانبه، أعرب أورو جابي ورو سيجو سفير جمهورية بنين عن فخره بما وصلت إليه مصر من تقدم في مجال الصناعات الحربية والمشروعات القومية التي يتم تنفيذها حالياً ، مشيداً بدور مصر في التعاون مع الدول الإفريقية خاصة بعد تولى مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي الأمر الذى يشجع على الاستفادة من الخبرات التكنولوجية والبشرية الموجودة بشركات الإنتاج الحربى في تطوير الشركات بجمهورية بنين في المجالين العسكري والمدني ، كما تمت الإشارة خلال اللقاء إلى زيارة سفير جمهورية بنين السابقة إلى مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات ( مصنع 200 الحربى ) حيث أثنى على الإمكانيات الفنية والتكنولوجية المتوفرة بالمصنع خاصة العربة المدرعة ( ST100 و ST500 ) والتي ستكون مفيدة للاستخدام الشرطي والعسكري في دولة بنين ، وأشار السفير إلى إمكانية التعاون فيعدة مجالات مدنية ،وتم الاتفاق أثناء اللقاء على تبادل الزيارات للأطقم الفنية بين الطرفين لتحديد أوجه التعاون على أرض الواقع.