شرم الشيخ تستضيف البطولة العربية الثالثة عشر لـ"الروبوت" 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد: استقبل اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، أيمن القباني نائب رئيس الجمعية العربية للروبوت من أجل التنسيق المبدئي لإقامة البطولة العربية الثالثة عشر للروبوت بحضور اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ واللواء عبد الفتاح حلمي مفوض المحافظ للإعلام. وتستضيف مدينة شرم الشيخ البطولة في الفترة من 27 إلى 30 مارس المقبل بمشاركة 14 دولة عربية وأكثر من 1500 طالب ومدرب وحكم عربي، للسن من ٦ سنوات إلى نهاية المرحلة الجامعية والتي سبق واستضافتها مدينة شرم الشيخ في دورتها الحادية عشر في مارس 2018. الجدير بالذكر أن البطولة تعتبر إحدى فعاليات الجمعية العربية للروبوت والتي يرأسها المهندس إسماعيل حسن ياسين.

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