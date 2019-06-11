صور| في ذكرى دنشواي.. محافظ المنوفية يقود مسيرة شبابية بالأعلام

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - عاشور أبو سالم

تقدم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، مسيرة شبابية احتفالاً بالعيد القومي للمحافظة، بمشاركة رئيس مركز ومدينة شبين الكوم ووكيل وزارة الشباب والرياضة ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.

انطلقت المسيرة بداية من الإستاد الرياضي بشبين الكوم مرورًا بديوان عام المحافظة.

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وتقدم المحافظ المسيرة وسط طلاب المدارس والجامعات من حاملي الأعلام، وعزفت فرقة الموسيقي العسكرية العديد من المقطوعات الموسيقية الوطنية كما تضمنت المسيرة الأغاني الوطنية وعرض فقرة التنورة احتفالاً بالعيد القومي للمحافظة.

وقدم محافظ المنوفية خالص تهانيه لشعب المنوفية بهذه المناسبة، معربًا عن سعادته البالغة بهذا اليوم الذي تجسدت فيه بطولات المصريين وتضحياتهم وتمسكهم بوطنهم.

مؤكدًا أن الذكرى لن ينساها العالم أجمع، قائلًا "دنشواي قرية مصرية هزت عرش إمبراطورية الاحتلال الإنجليزي"، مشيرًا إلى الدور الرائد الذي لعبه أبناء المنوفية على مر العصور.