حماس تدعو لبرنامج مواجهة مع إسرائيل بعد محاصرتها مقرا للأمن الفلسطيني

محمد اسماعيل - القاهرة - غزة - (د ب أ):

دعت حركة حماس اليوم الثلاثاء إلى "برنامج وطني فلسطيني" لمواجهة إسرائيل على إثر "ضربها بعرض الحائط بكل ما تدعيه من التزامات" بموجب الاتفاقيات مع السلطة الفلسطينية.

وقال عضو المكتب السياسي لحماس حسام بدران، في بيان، إن اقتحام الجيش الإسرائيلي مدن الضفة الغربية ومحاصرة مقرا للأمن الفلسطيني في نابلس وإطلاق النار عليه "يستوجب وقفة جدية من السلطة الفلسطينية للبدء بوحدة وطنية شاملة تقوم على أساس حماية الحقوق الفلسطينية ومواجهة الاحتلال الذي يحاصر الكل الفلسطيني".

وأضاف بدران "إننا اليوم أمام تصعيد إسرائيلي يحمل رسائل سياسية الهدف منها التهديد بأنه لا مكان محصن، ولا وجود لاتفاقيات أمنية، وأن الاحتلال يضرب عرض الحائط بكل ما يدعيه من التزامات".

واعتبر أنه يتوجب "العودة لخيار الشعب الفلسطيني في المقاومة والوحدة وتحصين الجبهة الداخلية أولوية وطنية في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية".

وطالب بدران السلطة الفلسطينية بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل "كرد فعل أولي ومنطقي على استباحة مدن الضفة ومقرات السلطة الأمنية وهو مقدمة ضرورية للبدء ببرنامج وطني لمواجهة الاحتلال".

Advertisements

وصباح اليوم أفادت مصادر فلسطينية وإسرائيلية بوقوع تبادل لإطلاق النار بين عناصر من الأمن الفلسطيني وقوة من الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وأعلنت المصادر الفلسطينية إصابة عنصر أمن فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي لدى محاصرة قوة منه مقر جهاز الامن الوقائي في نابلس.

ويعد وقوع تبادل لإطلاق النار بين أجهزة الأمن الفلسطينية والجيش الإسرائيلي أمرا نادرا منذ سنوات طويلة في ظل وجود تنسيق أمني بين الجانبين مستمر على الرغم من التوتر السياسي وتوقف مفاوضات السلام.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه "خلال نشاط لقوات الجيش لاعتقال نشطاء اندلع تبادل لإطلاق النار بين القوات وبين من رصد من قبلهم كمشتبه فيهم حيث اتضح فيما بعد أنهم عناصر في الأجهزة الأمنية الفلسطينية".