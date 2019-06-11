جريمة فظيعة تهز المغرب : عشريني يغتصب عجوز التسعين

أوقفت عناصر الدرك الملكي، أول أمس السبت، شاب على مستوى دوار الحشاشدة التابع لجماعة سيدي عيسى بآسفي، للاشتباه بتورطه في جريمة اغتصاب مسنة تبلغ من العمر 90 سنة، وشابة في عمر الزهور.

وكشفت مصادر محلية، بأن المتهم هو شاب في عقده الثاني، تورط في جريمة اغتصاب سيدة مسنة تبلغ من العمر حوالي 90 سنة كما حاول كذلك اغتصاب شابة عشرينية.

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هذا وقد قامت مصالح الدرك، بنصب كمين له ما مكن من الإطاحة به، بعد توصلها بإخبارية بحلوله متخفيا بالدوار المذكور قادما من الدار البيضاء لقضاء عطلة عيد الفطر.

وأكد ذات المصدر أن المعني بالأمر بعد الاستماع له تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، قبل إحالته يومه الاثنين على النيابة العامة باستئنافية مدينة آسفي.