مصرع 16 شخصًا وفقدان 12 آخرين بسبب الفيضانات جنوبي الصين

أعلنت الصين، اليوم الثلاثاء، مصرع 16 شخصًا وفقدان 12 آخرين بسبب الأمطار الغزيرة، والفيضانات جنوبي البلاد. وذكرت سلطات منطقة قوانغتشي ذاتية الحكم لقومية تشوانغ جنوبي الصين -في بيان- أن الأمطار الغزيرة التي استمرت أسبوعًا تسببت في فيضانات في ست مدن و32 مقاطعة، مما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص

وأشارت سلطات مقاطعة قوانغدونغ المجاورة إلى مقتل سبعة أشخاص وفقدان شخص واحد، مع تضرر أكثر من 110 آلاف شخص و956 منزلًا.

أن الأمطار الغزيرة التي استمرت أسبوعًا تسببت في فيضانات في ست مدن و32 مقاطعة، مما أسفر عن مقتل تسعة أشخاصوفقدان 11 وتضرر 360 ألفًا آخرين، مع انهيار وتضرر 1300 منزل وإجلاء 17 ألفا من مساكنهم.وأشارت سلطات مقاطعة قوانغدونغ المجاورة إلى مقتل سبعة أشخاص وفقدان شخص واحد، مع تضرر أكثر من 110 آلاف شخص و956 منزلًا.

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