"العمل الدولية" تنظم احتفالا باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال

ينظم مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، بالتعاون مع وزارتي التضامن الاجتماعي والقوى العاملة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، احتفالًا غدًا الأربعاء، باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال.

وذكر بيان لمكتب المنظمة بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، أنه مازال 152 مليون طفل منخرطين في عمل الأطفال حول العالم.. حيث توجد ظاهرة عمل الأطفال في جميع القطاعات تقريبًا، إلا أن 7 من كل 10 أطفال عاملين يوجدون في قطاع الزراعة.

وأشار البيان إلى أن تلك الفاعلية تهدف لرفع وعي الأطفال بأساسيات حقوق الطفل والمشكلات ذات الصلة، وتشجيع الأطفال على الانتظام

في التعليم، ورفع وعيهم بسياسات وآليات الحماية.كما تهدف إلى المساهمة في دعم أنشطة مركز الطفل العامل بشبرا الخيمة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي في تأهيل الأطفال العاملين من خلال أنشطة تفاعلية مثل: الرسم، والمسرح، ومسرح العرائس وغيرها من الأنشطة.. حيث يسبق تلك الفاعلية يوم تحضيري مع الأطفال بمركز الطفل العامل التابع لوزارة التضامن الاجتماعي بمنطقة شبرا الخيمة.يذكر أن تلك الفاعليات يتم تنفيذها في إطار أنشطة المشروع الإقليمي "الإسراع بالقضاءعلى عمل الأطفال في سلاسل التوريد بأفريقيا "ACCEL Africa، والممول من قبل الحكومة الهولندية والذي يركز في مصر على الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل توريد القطن لما له من أهمية استراتيجية اقتصادية واجتماعية في قطاعي الزراعة والصناعة.. ويهدف المشروع إلى دعم المؤسسات الوطنية والأطر القانونية للقضاء على عمل الأطفال وإضفاء الطابع المؤسسي على الحلول المبتكرة التي تعالج الأسباب الجذرية لعمل الأطفال بسلاسل التوريد.كما يسهم المشروع في تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة في مصر 2018-2025، والمساهمة في تحقيق رؤية مصر 2030،وأهداف التنمية المستدامة لاسيما الهدف 8.7 والذي يهدف إلى القضاء على كافة أشكال عمل الأطفال بحلول عام 2025.