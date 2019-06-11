قبضت الأجهزة الأمنية الكويتية على عسكريين اثنين، أحدهما في وزارة الداخلية، والثاني في الدفاع، بتهمة اغتصاب مواطنة.
ونقلت صحيفة "الرأي" عن مصدر أمني أن المواطنة كانت مطلوبة ماليا وتم ضبطها، ثم أحيلت إلى جهة الاختصاص فتسلمها عسكري في الداخليةلاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأشار إلى أن عسكريا تابعا للدفاع كان متواجدا لحظة تسلم المواطنة، وخطط وصديقه الشرطي لابتزازها ومراودتها عن نفسها، لكنها تمكنت من الهرب عندما شعرت بنيتهما، فطاردها عسكري الدفاع،
ووفقا للصحيفة، فقد تم ضبط العسكريين اللذان اعترفا بالواقعة، بعد تسجيل المواطنة قضية بحقهما.
فيما وجه وزير الداخلية الكويتي، الشيخ خالد الجراح، بإحالتهما إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما، وتم التحفظ عليهما لحين استكمال التحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر الكويت.. تعرض مواطنة للاغتصاب على أيدي عسكريين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.