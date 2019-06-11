مصرع 6 أشخاص في حريق بمستشفى للأمراض العقلية بأوكرانيا

لقي 6 أشخاص مصرعهم في حريق نشب مساء أمس الاثنين، بمستشفى للأمراض العقلية والنفسية في مدينة أوديسا جنوبي أوكرانيا؛ وذلك وفقا لما أعلنته وزارة الطوارئ الأوكرانية.

وذكرت الوزارة - في بيان أصدر وأوردته

قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الثلاثاء، - أن فرق الإنقاذ انتشلت 19 شخصًا، توفي 4 منهم، إضافة إلى 6 حالات خطيرة ظهرت عليهمأعراض التسمم بأول أكسيد الكربون، حيث فارق اثنان منهم الحياة لاحقا".



واستغرق إطفاء الحريق نحو ساعتين بمساعدة 57 رجل إطفاء و12 آلية، فيما كلف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي رئيس حكومته بتشكيل لجنة تحقيق فورا؛ لمعرفة أسباب وملابسات الحريق، معربا عن تعازيه لذوي الضحايا.